Die Bundesregierung hat acht deutsche Frauen und deren 23 Kinder aus Syrien zurückgeholt, die sich in der Vergangenheit mutmaßlich der Terrormiliz IS angeschlossen hatten.

Ein Großteil der Rückkehrerinnen sei nach der Landung in Haft genommen worden, teilte Außenminister Maas in Berlin mit. Demnach landete die Maschine in der Nacht auf dem Flughafen Frankfurt am Main. Die Frauen sollen sich vor mehreren Jahren den Extremisten des IS angeschlossen haben. Im Norden Syriens wurden sie schließlich von kurdischen Kämpfern gefangen genommen, die die Terrormiliz aus der Region zurückgedrängt hatten.



An Bord des Charterflugzeugs waren den Angaben zufolge auch drei Frauen und ihre 14 Kinder, die von Dänemark zurückgeholt wurden. Die USA hätten die Aktion logistisch unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.