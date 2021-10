Die Bundesregierung hat acht deutsche Frauen aus Syrien zurückgeholt, denen eine Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS vorgeworfen wird.

Sie landeten mit ihren 23 Kindern kurz vor Mitternacht auf dem Frankfurter Flughafen. Mehrere Rückkehrerinnen seien bereits in Haft genommen worden, teilte Außenminister Maas in Berlin mit. Die Frauen waren demnach vor mehreren Jahren nach Syrien gegangen, um sich dem IS anzuschließen. Sie hatten zuletzt in einem Gefangenenlager im Norden des Landes gelebt. Deutschland hatte die Rückholung gemeinsam mit Dänemark und mit Unterstützung der USA organisiert.

