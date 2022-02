AfD-Politiker Jens Maier will nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag wieder zurück ins Richteramt. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Maier sei ein Rechtsextremist und dürfe nie wieder Recht sprechen, sagte Landtags-Fraktionschef Gebhardt In Dresden. Maier gehöre dem völkisch-nationalistischen Flügel der AfD an, der trotz formaler Auflösung weiter aktiv sei. CDU, Grüne und SPD müssten einen Antrag stellen, damit das Bundesverfassungsgericht über den Fall entscheiden könne, führte Gebhardt aus. Die nötige Zweidrittelmehrheit werde an der Linksfraktion nicht scheitern.

Maiers Amt am Dresdner Landgericht ruht seit 2017, weil er für die AfD im Bundestag saß. Vergangenes Jahr verpasste er den Wiedereinzug. Die Landesregierung äußerte sich zuletzt skeptisch dazu, eine Rückkehr Maiers ins Richteramt verhindern zu können. Karlsruhe könne zwar einen Richter, der gegen das Grundgesetz verstoße, auf Antrag von Bundes- oder Landtag in den Ruhestand versetzen, hieß es. Dieses Instrument sei aber noch nie angewendet worden.

