Seit Tagen wird in Deutschland darüber diskutiert, ob und wie eine Rückkehr deutscher IS-Kämpfer und ihrer Familien - etwa aus Syrien möglich wäre. Nun hat Innenminister Seehofer Bedingungen dafür gestellt.

Er sagte der "Süddeutschen Zeitung", es müsse etwa die Identität der Kämpfer zweifelsfrei geklärt werden. Auch dürften sie kein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellen. Jeder Einzelfall müsse vor Ort geklärt werden. Die Bundesregierung prüfe derzeit, wie die nach Syrien und in den Irak ausgereisten Dschihadisten in Deutschland vor Gericht gestellt werden könnten.



Medienberichten zufolge gehen die Behörden von 42 Islamisten aus Deutschland in syrischen, irakischen und türkischen Gefängnissen aus. 17 seien als Gefährder eingestuft. Die USA haben die europäischen Länder aufgefordert, Dschihadisten in ihren Heimatländern vor Gericht zu stellen.

Warnung vor Überlastung

Der deutsche Richterbund warnte vor Überlastung, wenn alle deutschen IS-Kämpfer aus Syrien zurückgeholt werden. Laut Richterbund könnte der zuständige Generalbundesanwalt mit dem derzeitigen Personal die nötigen Ermittlungen und Verfahren kaum schaffen. Die Nachrichtenagentur dpa zitiert den Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn, der sagt, dass die Behörde mit ihren laufenden Verfahren schon jetzt hoch beansprucht ist.