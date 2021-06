Fast 20 Jahre nach Beginn des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan sind die letzten Soldaten nach Deutschland zurückgekehrt. Sie landeten in mehreren Maschinen auf dem Stützpunkt Wunstorf bei Hannover. Mit ihrer Rückkehr ende ein intensiver Einsatz, der die Bundeswehr gefordert und geprägt habe, erklärte Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.

Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Pfeffer, dankte den Soldatinnen und Soldaten für ihr Engagement in Afghanistan. Sie hätten sich nicht beirren lassen von unklaren Lagen, häufigen Änderungen der Rahmenbedingungen und auftretenden Schwierigkeiten. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, regte erneut eine kritische Evaluierung des Einsatzes an. Sie schlug dazu die Einrichtung einer Enquete-Kommission vor.



Im Dezember 2001 hatte der Bundestag das erste Mandat für die deutsche Beteiligung an der Internationalen Schutztruppe für Afghanistan beschlossen. Seitdem waren rund 160.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dort eingesetzt. 59 von ihnen kamen ums Leben. Im April dieses Jahres hatte US-Präsident Biden den Abzug aller US-Soldaten aus Afghanistan bis September erklärt. Die anderen beteiligten NATO-Staaten kündigten daraufhin ebenfalls ihren Rückzug an.

