Bundeskanzlerin Merkel und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer haben die Soldatinnen und Soldaten gewürdigt, die an der Evakuierungsmission in Afghanistan beteiligt waren.

Die beiden CDU-Politikerinnen nahmen an einem Rückkehrer-Appell beim Fallschirmjägerregiment 31 im niedersächsischen Seedorf teil. Einige besonders verdiente Truppenangehörige wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. Die Verteidigungsministerin sagte, die Soldaten hätten in Kabul unter schwierigsten Umständen und großer Gefahr Unglaubliches geleistet. Die Bundeswehr hatte in elf Tagen mehr als 5.300 Deutsche, andere Ausländer und Ortskräfte aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen. Kramp-Karrenbauer rechtfertigte auch den fast 20 Jahre langen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan. Der frühere Verteidigungsminister Struck von der SPD habe recht gehabt mit der Aussage, dass Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt werde.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.