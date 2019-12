Mit Werbeaktionen und Jobbörsen wollen viele ländlich gelegene Landkreise gut ausgebildete Menschen dazu bewegen, in ihre alte Heimat zurückzuziehen.

Hunderttausende Arbeitnehmer sind über die Feiertage bei ihren Familien, leben und arbeiten mittlerweile jedoch in weiter entfernten Städten. Mehrere Landkreise, unter anderem in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, möchten diese Zielgruppe davon überzeugen, langfristig wieder auf dem Land zu leben und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.



Der Landkreis Nordsachsen beispielsweise hat heute in fünf Städten einen Rückkehrertag veranstaltet, an dem sich insgesamt 57 Unternehmen beteiligen. "Wir möchten wie ein Magnet alle anziehen, die öfter an ihre Heimat denken", sagte Landrat Emanuel (CDU) dem MDR. In Wismar in Mecklenburg-Vorpommern nahmen 45 Firmen an einer Jobbörse teil, in Neubrandenburg waren es 40 Unternehmen.



Die Rückkehrertage finden schon seit mehreren Jahren statt. Detailliertere Informationen und Bewertungen zu einem solchen Aktiontag in Aue hat die Deutschlandfunk-Sendung Deutschland heute (Audiolink).