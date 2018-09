Für den Psychologen Stephan Grünewald ist der starke Wunsch vieler Menschen in Deutschland nach Rücknahme der Zeitumstellung ein Ausdruck ihrer Angst vor der Globalisierung.

Grünewald sagte im Deutschlandfunk, die Menschen hätten das Gefühl in einer Zeitenwende zu leben. Die Welt gerate aus den Fugen. Entwicklungen wie die Digitalisierung und die Migration verunsicherten viele Bürger. Laut Grünewald wollen die Gegner der Zeitumstellung mit deren Rücknahme in eine alte und vertraute Zeit zurückkehren - oder zumindest die Gegenwart, die noch als erträglich empfunden wird, permanent einfrieren. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte gestern angekündigt, für die Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Union einzutreten. In einer EU-Umfrage hatten mehr als 80 Prozent der Beteiligten dafür votiert, die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit zu kippen. In Deutschland stieß die Umfrage auf besonders starkes Interesse.