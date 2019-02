Die Bundesregierung hält es für schwierig, den Forderungen der USA zu entsprechen, deutsche Kämpfer der Terrormiliz IS nach Deutschland zurückzuholen.

Man müsse zunächst die Gefährlichkeit der Festgenommenen abklären und ausloten, wie eine strafrechtliche Verfolgung der Menschen in Deutschland aussehen könnte, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Man stimme sich dabei eng mit europäischen Partnern wie Großbritannien und Frankreich sowie der amerikanischen Seite ab. Seibert erklärte, die Bundesregierung wisse von einer mittleren zweistelligen Zahl von Deutschen, die für den IS gekämpft hätten und sich nun im Gewahrsam syrischer Kurden befänden. US-Präsident Trump hatte europäische Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, mehr als 800 in Syrien gefangene IS-Kämpfer aufzunehmen und zu verurteilen.



Derweil appellierten die Kurden an die Weltöffentlichkeit, man dürfe sie mit dem Problem der Dschihadisten nicht alleine lässen.