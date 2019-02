Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hält es grundsätzlich für angebracht, dass deutsche IS-Kämpfer aus Syrien in Deutschland vor Gericht gestellt werden.

Allerdings müsse eine Aussicht auf Erfolg bei der Strafverfolgung bestehen, sagte die CDU-Politikerin der "Bild-Zeitung". Dazu müssten Zeugen und Beweise gefunden werden. Andernfalls könne man die Taten, die vom IS im Irak und Syrien verübt worden seien, juristisch nicht aufklären. Von der Leyen wies darauf hin, dass es kein vernünftiges Verhältnis zu der Regierung in Damaskus gebe. Präsident Assad könne nicht als Ansprechpartner gelten. Zudem würden die IS-Kämpfer von kurdischen Milizen gefangengehalten. Von der Leyen warnte, man wolle nicht, dass IS-Kämpfer freigelassen würden und unkontrolliert nach Deutschland kämen. Sie appellierte an die USA, den Abzug ihrer Truppen aus Syrien zu überdenken.



Das Thema dürfte auch beim Treffen der Außenminister der Europäischen Union in Brüssel erörtert werden. Der luxemburgische Außenminister Asselborn kritisierte in diesem Zusammenhang, dass US-Präsident Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter Forderungen an die Europäer stellt. In einer Partnerschaft könne es keine Befehlsgeber und Befehlsempfänger geben, sagte Asselborn am Rande des Treffens. Sonst zerbreche diese Partnerschaft.