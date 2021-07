Die geplante Corona-Testpflicht für Einreisen nach Deutschland ist auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Vielfach kritisiert wird der Zeitpunkt der Regelung während der bereits laufenden Urlaubszeit.

Der Grünen-Politiker und Mediziner Dahmen sagte im Deutschlandfunk, die Regelung komme viel zu spät. Viele Menschen hätten ihre Urlaubsreise bereits hinter sich und in etlichen Fällen das Coronavirus wieder zurück nach Deutschland gebracht. Ähnlich äußerte sich die Ärztegewerkschaft Marburger Bund.



Nach Ansicht der Kassenärztlichen Bundesvereinigung kann die Testpflicht dazu beitragen, die Impfkampagne in Deutschland wieder voranzutreiben. Reisen mit vollständiger Immunisierung sei deutlich einfacher. Das könne für die Menschen ein zusätzlicher Anreiz sein. Die Gewerkschaft der Polizei äußerte Bedenken zur Umsetzbarkeit des Vorhabens. Angesichts von 3.600 Kilometern Außengrenze sowie zahlreichen Bahn- und Flughäfen werde es schwierig, die Einhaltung der Pflicht zu kontrollieren.



Die Bundesregierung will die Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland ab Sonntag ausweiten. Eine entsprechende Verordnung soll das Kabinett heute im Umlaufverfahren beschließen. Demnach müssten alle Personen, die nach Deutschland kommen, nachweisen, dass sie entweder gegen das Coronavirus geimpft, davon genesen oder auf eine Infektion hin gestestet sind.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.