Kaum verpflichtet, schon im Einsatz: Yann Sommer, Neuzugang im Bayern-Tor. (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

München ging in der 37. Minuten in Führung durch ein Tor von Choupo-Moting. In der zweiten Halbzeit konnte Leipzig ausgleichen. Torschütze in der 52. Minute war Marcel Halstenberg.

In der Tabelle bleibt Bayern München damit bis auf Weiteres an der Spitze, Leipzig belegt zunächst Platz drei.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.