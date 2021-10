Bundesbank-Chef Weidmann tritt zurück.

Er habe Bundespräsident Steinmeier um seine Entlassung aus dem Amt zum 31. Dezember gebeten, teilte die Bundesbank in Frankfurt am Main mit. Weidmann verlasse die Bank aus persönlichen Gründen. In einem Brief an die Mitarbeiter des Instituts schrieb Weidmann, er sei überzeugt, dass mehr als zehn Jahre an der Spitze ein gutes Zeitmaß seien, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.

