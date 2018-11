Der Chef des UNO-Umweltprogramms, Solheim, hat seinen Rücktritt eingereicht.

Als Grund dafür gab Solheim ungerechtfertigte Kritik an seinen vielen Reisen an. Er sagte einer norwegischen Zeitung, er sei viel unterwegs, um die Arbeit der UNO-Organisation für die Umwelt sichtbar zu machen. Nach einem UNEP-Bericht, der vor zwei Monaten veröffentlicht wurde, gab Solheim in knapp zwei Jahren 424.000 Euro für seine Reisen aus. Moniert wurden unter anderem die Auswirkungen auf das Klima. Weiter hieß es, Solheim habe nicht genügend dokumentiert, dass alle Reisen wirklich dienstlich gewesen seien.