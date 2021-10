Nach zehn Jahren an der Spitze der Bundesbank hat Jens Weidmann am 20.10.2021 überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Dabei lief sein Vertrag eigentlich noch bis 2027. Weidmann nannte persönliche Gründe: Es sei Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen für die Bundesbank und für ihn persönlich.

Weidmann gilt als Vertreter einer stabilitätsorientierten konservativen Geldpolitik. Er ist mit dieser Haltung auch zu einem der lautesten und bekanntesten Kritiker der ultralockeren Geldpolitik der EZB geworden. Und das mit großem Renomee: Weidmann gilt als versiert, ist hoch angesehen. Sein Abgang dürfte der EZB also die Kommunikation ihrer Strategie erleichtern. Neben Weidman hatten zuletzt nur Robert Holzmann aus Österreich und Peer Wünsch aus Belgien noch Bedenken gegen den neuen geldpolitischen Ausblick der EZB angemeldet. Mit diesem Ausblick hatte die EZB die Nullzinsen für fünf bis sechs Jahre quasi betoniert.

Nachfolge ist auch eine parteipolitische Frage

Mit der Neubesetzung steht auch eine Grundsatzfrage an: Setzt Deutschland wieder einen entschiedenen Gegner der lockeren Geldpolitik an die Spitze der Bundesbank, einen sogenannten Falken? Oder beginnt in der deutschen Geldpolitik eine neue Ära mit einem Chef, der da offener ist.

Bei der Besetzung des Postens dürfte auch Parteipolitik eine Rolle spielen. Die Personalie könnte einfließen in das insgesamt von den Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zu schnürende Personalpaket der Spitzenjobs.

Wer auf Weidmann folgt, ist noch nicht klar, einige Namen kursieren dazu aber:

Claudia Buch ist seit 2014 Vizepräsidentin der Deutschen Bundesbank. Zuvor war sie Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.







Isabel Schnabel ist Mitglied im EZB-Direktorium, das zum Beispiel die Beschlüsse des EZB-Rats in Form von Anweisungen an die nationalen Notenbanken weitergibt. Schnabel hat die lockere Geldpolitik immer wieder verteidigt.

Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, gilt als SPD-nah. Fratzscher hat sich immer wieder für die lockere Geldpolitik der EZB ausgesprochen.









Jörg Kukies (SPD), ist Wirtschaftswissenschaftler und seit 2018 verbeamteter Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen.









Volker Wieland ist seit März 2013 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Für die FDP, die auf Stabilität pocht, könnte er der passende Kandidat sein.









Sabine Mauderer hat unter Peer Steinbrück (SPD) im Finanzministerium gearbeitet. Aktuell ist sie im Bundesbank-Vorstand. Dort hat sie zuletzt das Thema Green Finance bearbeitet - das dürfte den Grünen gefallen.





Was wird Weidmann nach seinem Abgang machen?

Ein Wechsel in die Privatwirtschaft liegt angesichts seines Alters nah. Auch sein Vorgänger Axel Weber ist mittlerweile Verwaltungsratspräsident bei der UBS Bank. Es gibt aber einen Verhaltenskodex für hochrangige Funktionsträger der EZB. Demnach würde Weidmann noch zwei Jahre lang Beschränkungen unterliegen.