Der angekündigte Rückzug von Bundesbank-Chef Weidmann ist allgemein mit Respekt, aber auch Bedauern aufgenommen worden.

Bundesfinanzminister Scholz sagte, Weidmann habe in den vergangenen zehn Jahren ein außerordentliches Engagement an der Spitze der Notenbank gezeigt. Er habe nicht nur die Geldpolitik in Deutschland und Europa maßgeblich geprägt, sondern auch die Weiterentwicklung der internationalen Finanzmärkte vorangebracht. FDP-Chef Lindner, der als möglicher FInanzminister der neuen Ampel-Koalition im Gespräch ist, erklärte, er bedaure Weidmanns Rückzug. Mit ihm sei die Bundesbank eine wichtige Stimme in Europa gewesen. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, dankte Weidmann für seine Loyalität. Er habe stets einen klaren Blick für die internationale Fiskalpolitik gewahrt und den Verantwortlichen im Euroraum viel Empathie und Kompromissbereitschaft entgegengebracht.



Weidmann will sein Amt zum 31. Dezember aufgeben. In einem Brief an seine Mitarbeiter teilte er mit, er verlasse die Bank aus persönlichen Gründen. Er sei überzeugt davon, dass mehr als zehn Jahre an der Spitze ein gutes Zeitmaß seien, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.