Respekt Frau Ministerin! Dieser Schritt verdient Anerkennung. Und Respekt ist ja gerade das, was die Genossen in ihrem Wahlprogramm in den Mittelpunkt stellen. Somit konnte Sozialdemokratin Franziska Giffey am Ende gar nicht mehr anders, als das Amt der Familienministerin aufzugeben. Sie selbst war es schließlich, die die Latte sehr hochgelegt hatte.

Nicht ausgesessen

Und doch kommt der Schritt überraschend. So kurz vor dem regulären Ende der Bundesregierung hätten andere die Sache wohl ausgesessen. Zudem hatte Giffey ihren Titel nicht mehr geführt, seit zum dritten Mal geprüft wurde. Doch Giffey ist anders: Gerne wäre sie 2019 Nachfolgerin von Andrea Nahles als SPD-Bundesvorsitzende geworden, sie hat mit sich gerungen, doch sie lehnte unter Hinweis auf das laufende Plagiatsverfahren ab und kündigte später an: Sollte mir der Doktortitel aberkannt werden, werde ich nicht länger Familienministerin sein.

Diese Aberkennung steht nun offenbar unmittelbar bevor und Giffey sucht die Flucht nach vorne. Für sie geht es darum, sich nicht alle Chancen zu nehmen, vielleicht doch Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden zu können. "Seht her. Ich halte Wort!" Das ist die Botschaft an die Wählerinnen und Wähler. Anfangs wurde sie vom Plagiatsvorwurf freigesprochen, dann erhielt sie eine Rüge wegen vermeintlich schlampiger Arbeit, jetzt soll sie den Doktorgrad doch noch abgeben müssen.

Giffey möchte Regierende Bürgermeisterin von Berlin werden

Die Schlammschlacht wird nun auf politischer Ebene fortgeführt. Wer als Ministerin zurücktritt, kann doch nicht antreten, um die Geschicke der Hauptstadt zu führen, heißt es in ersten Reaktionen von CSU und AfD. Das war zu erwarten und ist dennoch Unsinn. Giffey ist nicht Regierende Bürgermeisterin von Berlin, sondern möchte es werden. Es ist nun an der Wählerschaft, zu entscheiden, ob sie die Vorwürfe für so gewichtig halten, dass sie ihr dieses Amt nicht anvertrauen möchten.

Mit ihrem heutigen Schritt dürfte sie dafür gesorgt haben, dass das Urteil nicht allzu hart ausfällt. Während sich ein Verkehrsminister bis zuletzt an sein Amt klammert, ist die Familienministerin konsequent.

Peanuts im Vergleich zu Scheuers Maut-Irrsinn

Und gemessen an einem Schaden von bis zu einer halben Milliarde Euro, die Andreas Scheuer mit seiner irrsinnigen Maut hinterlassen hat, erscheinen die Verfehlungen Giffey vielen wohl eher als Peanuts. Es war schon bemerkenswert, wie die derzeit noch wichtigste Christdemokratin, Kanzlerin Angela Merkel, heute ihre scheidende Familienministerin lobte. Elterngeldreform, Kita-Ausbau, Gleichstellung von Frauen – Giffey hat einiges vorangebracht und Kritik dafür einstecken müssen, dass sie ihre Gesetze mit griffigen Namen versehen hat, etwa das "Starke Familien Gesetz".

Ganz in diesem Sinne lässt sich festhalten: Das war ein starker Politikerinnen-Abgang.

Frank Capellan, Hauptstadtstudio