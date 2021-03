Eine Führungskraft von Nike in den USA hat ihren Job aufgegeben, nachdem bekannt wurde, dass ihr Sohn Turnschuhe der Marke gewinnbringend weiterverkauft.

Der BBC zufolge ist Ann Hebert, Hauptgeschäftsführerin von Nike Nordamerika, abgetreten, nachdem Bloomberg über die Geschäfte ihres Sohns Joe berichtet hatte. Dieser hatte in großen Mengen Sneaker mit einer Kreditkarte auf den Namen seiner Mutter gekauft und zu höheren Preisen weiterverkauft. In einem Fall habe er für 132.000 Dollar Schuhe auf Internetseiten zu Sonderpreisen gekauft und mit dem Weiterverkauf 20.000 Dollar Profit gemacht. Er habe aber nie Informationen über Rabattaktionen von seiner Mutter erhalten.



Nike verteidigte seine ehemalige Führungskraft und teilte mit, Ann Hebert habe das Geschäft ihres Sohns im Jahr 2018 öffentlich gemacht. Es habe keine Verletzung der Unternehmensrichtlinien oder Interessenskonflikte gegeben, und es gebe keine unternehmerische Verbindung zwischen Nike und der Weiterverkaufsfirma von Joe Hebert. Der 19-Jährige nutzt Bots, um auf Seiten mit günstigen Angeboten zu kaufen. Damit kommt er an eigentlich limitierte, begehrte Sneakermodelle.

