Das Engagement Shinzo Abes sei entscheidend dafür gewesen, "dass das Organisationskomitee von Tokio das am besten vorbereitete aller Zeiten wurde", so IOC-Präsident Thomas Bach in einem Pressestatement zum Rücktritt des japanischen Ministerpräsidenten.

Shinzo Abe sei immer ein vertrauensvoller und starker Partner gewesen, sodass "selbst unter den schwierigsten Bedingungen der COVID-19-Pandemie" Lösungen hätten gefunden werden können, "die es ihm ermöglichten, seine Vision für Japan noch immer zu verwirklichen, wenn auch mit einem Jahr Verspätung", so Thomas Bach in einer schriftlich veröffentlichten Erklärung.

Einen Nachfolger gibt es noch nicht

Am Freitagmorgen hatte Shinzo Abe auf einer Pressekonferenz seinen Rücktritt offiziell verkündet. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin steht noch nicht fest. Auf Olympia bezogen sagte der scheidende Ministerpräsident:

"Wir wollen gewährleisten, dass die Athleten unter den bestmöglichen Konditionen antreten können. Außerdem sollen die Zuschauer sich sicher fühlen und unter tatsächlich sicheren Umständen die Spiele begleiten können."

Komplett offen, ob die Spiele 2021 stattfinden können

Vor sieben Jahren hatte das Internationale Olympische Komitee Japan den Zuschlag für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio gegeben. Eigentlich hätten die Spiele in diesem Sommer stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren sie um ein Jahr verschoben worden. Noch ist offen, ob das Sportereignis im Sommer 2021 stattfinden kann.

"Wir möchten eng mit dem IOC, dem IOC-Exekutivkomitee und der Stadt Tokio zusammenarbeiten und die Vorbereitungen dem Zeitplan nach voranbringen. Es liegt an uns, die Verantwortung als Austragungsland zu erfüllen", so Shinzo Abe auf der heutigen Pressekonferenz.



Sollten die Olympischen und Paralympischen Spiele im kommenden Jahr stattfinden, wird auf jeden Fall ein anderer Ministerpräsident oder eine Präsidentin im Amt sein.