Polizisten und ein toter oder verletzter Gefangener auf der Mauer des Gefängnisses in Guayaquil. (AP)

Präsident Lasso habe die Rücktrittsgesuche des Direktors der Gefängnisbehörde und des Generalstabschefs angenommen, teilte das Büro des Staatschefs mit. In dem Gefängnis in der Hafenstadt Guayaquil waren am Freitag neue Bandenkämpfe ausgebrochen. Dabei wurden mindestens 68 Insassen getötet und 25 verletzt. Am Sonntag hatte die Regierung erklärt, die Lage sei wieder unter Kontrolle. Soldaten wurden entsandt und sicherten das Gefängnis zusammen mit der Polizei ab.

In der Haftanstalt waren erst vor knapp sieben Wochen bei Kämpfen 119 Menschen getötet worden. In den chronisch überfüllten Gefängnissen Ecuadors kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Banden, die mit mexikanischen Drogenkartellen in Verbindung stehen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.