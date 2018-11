Nach der offiziellen Rücktrittsankündigung des CSU-Vorsitzenden Seehofer hat ihm Bundeskanzlerin Merkel für seine Arbeit als Parteichef gedankt.

Merkel schrieb per Facebook, sie habe Seehofers Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen und danke ihm für zehn Jahre intensiver Zusammenarbeit. Der bayerische Ministerpräsident Söder erklärte, Seehofer habe die Partei in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie über zehn Jahre mit großem Einsatz geführt. Für diese Leistung gebühre ihm Dank.



Söder gilt als möglicher Nachfolger des 69-Jährigen, ebenso der CSU-Politiker und Spitzenkandidat der EVP-Fraktion für die Europawahl, Weber. Seehofer hatte heute früh mitgeteilt, dass er sein Amt am 19. Januar 2019 aufgeben wird. An diesem Tag soll auf einem Sonderparteitag die Nachfolge geklärt werden. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister äußerte sich Seehofer nicht.