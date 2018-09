Verfassungschutzpräsident Maaßen hat mit Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz eine politische Debatte ausgelöst.

Maaßen sagte der "Bild-Zeitung", er teile die Skepsis über Berichte zu rechtsextremistischen Hetzjagden. Dazu lägen ihm keine belastbaren Informationen vor. Zudem zog er die Echtheit eines Videos in Zweifel, das zeigt, wie Demonstranten auf einen Migranten losgehen. Aus fast allen Bundestagsparteien gab es Kritik an Maaßens Aussagen. SPD-Vize Stegner, Grünen-Fraktionschef Hofreiter und Linken-Chefin Kipping forderten seine Entlassung. Der Innenausschuss des Bundestages will sich in einer Sondersitzung mit Maaßens Aussagen befassen. Ausschussmitglied Schuster von der CDU nannte als möglichen Termin den 17. September. Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Kauder, betonte, er lege größten Wert darauf, dass Maaßen in den Ausschuss komme. Bisher hätten die Parlamentarier noch keine Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Die SPD-Fraktion forderte Maaßen auf, seine Behauptungen vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium zu belegen.



Bundeskanzlerin Merkel war nach Aussage ihres Sprechers nicht von Maaßen über seine Erkenntnisse informiert worden. Bundesinnenminister Seehofer erklärte, sein Informationsstand zu den Vorfällen in Chemnitz sei mit dem von Maaßen identitisch. Er sprach dem Verfassungsschutzpräsidenten sein Vertrauen aus.