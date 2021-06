Das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx hat eine breite Reformdebatte in der katholischen Kirche ausgelöst. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, forderte einen grundlegenden Wandel.

Bätzing sprach im ARD-Interview von einer massiven Krise und einem Systemversagen. Wer denke, dass die Kirche aus dieser massiven Krise herauskommen könne mit ein paar Schönheitsreparaturen, der täusche sich. Auf ein solches Systemversagen könne es nur fundamentale systemische Antworten geben, meinte Bätzing. Die bischöfliche und die priesterliche Macht müssten eingehegt und kontrolliert werden. Er betonte, der Schritt des Erzbischofs von München und Freising sei für ihn ein Schock.



Der Kardinal hatte in seinem Rücktrittsgesuch an Papst Franziskus unter anderem erklärt, angesichts der Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche wolle er ein persönliches Zeichen setzen und damit vielleicht zu einem neuen Aufbruch beitragen.

Zentralkomitee der deutschen Katholiken: Jahrzehntelanger Reformstau

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, beklagt einen jahrzehntelangen Reformstau in der Kirche. Das Rücktrittsangebot von Kardinal Marx sehe er in diesem Zusammenhang als Versuch, fundamentale Änderungen zu erreichen, sagte Sternberg im Deutschlandfunk. Es müsse sich grundlegend etwas ändern an Machtstrukturen, an der überkommenen Sexualmoral, am Zölibat und an der Rolle der Frau in der Kirche. Man müsse nun beherzt weitermachen mit den Reformanstrengungen. Dies zeige auch der sogenannte Synodale Weg auf, den Marx unterstütze.



Die frühere Botschafterin Deutschlands beim Vatikan, Schavan, sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx sei ein starkes Zeichen, das hoffentlich zu einem Beben in der katholischen Kirche führen werde. Marx habe deutlich gemacht, dass es moralische und politische Verantwortung gebe, die nicht durch strafrechtliche Aufklärung ersetzt werden könne. Sie sei zuversichtlich, dass der Reformprozess Synodaler Weg jetzt gestärkt werde.

Schüller: "Ein deutliches Zeichen, dass dem Gesuch stattgegeben wird"

Der Kirchenrechtler Schüller sieht in dem Rücktrittsangebot von Kardinal Marx eine Zäsur und einen bemerkenswerten Einschnitt. Schüller sagte im Deutschlandfunk, Marx sei der erste deutsche Bischof, der einen solchen Schritt tue - ohne dass er durch Medien oder Gutachten dazu getrieben worden sei. Schüller führte im DLF aus (Audio-Link), dass der Papst vollkommen frei darin sei, das Gesuch anzunehmen. Allerdings habe Franziskus dem Kardinal gestattet, seinen Brief und eine Erklärung öffentlich zu machen. Nach den Regeln des Vatikans sei das ein deutliches Zeichen dafür, dass dem Gesuch auch stattgegeben werde.

Eckiger Tisch: "Beeindruckender Schritt"

Die Missbrauchs-Opferinitiative "Eckiger Tisch" erklärte, es sei ein beeindruckender Schritt, dass endlich ein deutscher Bischof in der Ich-Form spreche und Verantwortung übernehme.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, meinte, sollte Marx' Rücktritt angenommen werden, fehlte eine ganz wichtige Persönlichkeit im deutschen Katholizismus.

"Wir sind Kirche": "letztlich überfälliger Schritt"

Nach Ansicht der katholischen Reformbewegung "Wir sind Kirche" setzt Marx' Schritt vor allem den Kölner Kardinal Woelki massiv unter Druck. Das Angebot des ehemaligen Vorsitzenden der Bischofskonferenz sei nachvollziehbar, konsequent, strategisch klug und letztlich überfällig, sagte ein Sprecher der Vereinigung. Er äußerte die Hoffnung, dass weitere Bischöfe seinem Schritt folgten und nicht nur verbal die Verantwortung für Vertuschung und Hinhalte-Taktik übernähmen. Für einen Neuanfang in der katholischen Kirche brauche es neue Personen.



Letzten Endes sei auch Marx zu sehr auf die Kirche als Institution mit unveränderlicher Ämterstruktur fixiert gewesen. Als Bischof in der heutigen Zeit müsse man den Mut haben, neue Wege zu gehen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.