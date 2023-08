Naturkatastrophen

Das schwere Erdbeben in der Türkei war einer der größten Umweltkatastrophen und damit auch einer der größten Kostenfaktoren. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Demnach lag der Wert leicht unter dem des Vorjahreszeitraums. Die schlimmste Katastrophe gemessen an den wirtschaftlichen Schäden war den Angaben zufolge das Erdbeben im Februar in der Türkei und in Syrien. Nach einer Schätzung der Weltbank belaufen sich die wirtschaftlichen Verluste auf 34 Milliarden US-Dollar, die Kosten für die Versicherungsgesellschaften werden nach Berechnungen von Swiss Re auf 5,3 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigten sich in immer extremeren Wetterereignissen, erklärte Swiss Re. Der Rückversicherer verlangte, Schutzmaßnahmen an stark gefährdeten Stellen wie Küsten und Flüssen zu erhöhen.

Rückversicherer wie Swiss Re ermöglichen den Versicherungsunternehmen, ihr Risiko zu vermindern. Vereinfacht wird von der Versicherung eines Versicherungsunternehmens gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.