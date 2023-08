Naturkatastrophen

Das schwere Erdbeben in der Türkei war einer der größten Umweltkatastrophen und damit auch einer der größten Kostenfaktoren. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Das teilte das Schweizer Unternehmen mit. Demnach lag der Wert leicht unter dem des Vorjahreszeitraums. Die schlimmste Katastrophe gemessen an den wirtschaftlichen Schäden war den Angaben zufolge das Erdbeben im Februar in der Türkei und in Syrien. Zudem machte sich eine Serie von Gewittern in den USA in der Bilanz bemerkbar.

Die Auswirkungen des Klimawandels zeigten sich in immer extremeren Wetterereignissen, erklärte Swiss Re. Sie seien bei bestimmten Naturgefahren wie Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Extremniederschlägen bereits zu erkennen. Der Rückversicherer verlangte, Schutzmaßnahmen an stark gefährdeten Flächen etwa an Küsten und Flüssen zu erhöhen.

