Die Grünenpolitikerin Touré hat Verständnis für den Rückzug ihres Parteikollegen Alaows von der Bundestagskandidatur geäußert.

Sie wisse als erste schwarze Politikerin in einem Landesparlament, was die Bewerbung um ein politisches Amt für sich selbst und die eigene Familie bedeute, sagte die Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein im Deutschlandfunk. Alaows Erfahrung zeige, dass es in Deutschland für Personen mit Fluchthintergrund nicht leicht sei, ein politisches Mandat anzustreben, so Touré.



Alaows hatte in Syrien Jura studiert und war vor sechs Jahren als Asylsuchender nach Deutschland gekommen. Anfang Februar hatte er angekündigt, als Direktkandidat für die Grünen in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl anzutreten. Nach persönlichen Bedrohungen und massiven Rassismuserfahrungen zog er seine Kandidatur gestern zurück.

