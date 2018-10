Bundeskanzlerin Merkel hat dem Eindruck widersprochen, dass sie durch ihren angekündigten Rückzug aus der Politik international an Autorität verloren haben könnte.

Merkel sagte vor Journalisten in Berlin, sie glaube, dass sich ihre Position in Verhandlungen nicht verändert habe. Vielmehr habe sie künftig sogar mehr Zeit, sich auf die Aufgaben als Regierungschefin zu konzentrieren. EU-Kommissionspräsident Juncker bestätigte diese Einschätzung. Eine Sprecherin sagte, Merkel werde für Juncker eine der Haupt-Ansprechpartner bleiben.



Merkel hatte gestern erklärt, im Dezember nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren und keine weitere Kanzlerschaft oder ein Bundestagsmandat mehr anzustreben. Der frühere Unionsfraktionschef Merz bestätigte heute offiziell, dass er sich um den Parteivorsitz bewerben wird. Der 62-jährige Jurist tritt unter anderem gegen Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Spahn an.