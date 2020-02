Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte ihren Rückzug an, achdem sie mit ihrer Forderung nach Neuwahlen in Thüringen gescheitert war. Wie stabil ist die CDU? Und droht der Partei jetzt eine ebenso langwierige Personalsuche, wie sie die SPD erlebt hat?

Björn Höcke, AfD Thüringen (rechts) gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten Thomas L. Kemmerich (FDP). (Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa) Ministerpräsidentenwahl in Thüringen - Zocken mit der Demokratie

Die Wahl des Ministerpräsidenten hat nicht nur Thüringen in eine politische Krise gestürzt. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken scheiterte in drei Wahlgängen, völlig überraschend wurde stattdessen der FDP-Mann Thomas Kemmerich gewählt – auch von der AfD.

Es diskutieren:

- Melanie Amann, der "Spiegel"

- Kristina Dunz, "Rheinische Post"

- Andreas Rinke, Nachrichtenagentur Reuters

- Ralf Schuler, "Bild"-Zeitung

Aufzeichnung: Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio Berlin.