Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will sein Amt abgeben. Er werde sich beim Parteitag am 10. und 11. Dezember nicht erneut um den Parteivorsitz bewerben, sagte Walter-Borjans der "Rheinischen Post".

Warum hört Walter-Borjans auf?

"Für mich war mit dem Vorsitz von vornherein keine weitere Karriereplanung verbunden, sondern das Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen", sagte der 69-Jährige der "Rheinischen Post". "Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran."

Er habe deshalb den Vorstand seines NRW-Landesverbands gebeten, auf seine geplante erneute Nominierung zu verzichten, sagte Walter-Borjans. Der SPD-Bundesparteitag findet vom 10. bis 12. Dezember statt.

Er gehe mit dem "gutem Gefühl, zwei Jahre die SPD mitgeprägt zu haben", sagte Walter-Borjans weiter der "Rheinischen Post". "Wir haben in dieser Zeit gezeigt, dass wir zusammenhalten und mit sozialdemokratischer Politik erfolgreich sein können. Wir sind nach vielen Jahren wieder die führende Größe in der deutschen Politik."

(picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)Das sind die Ergebnisse der Ampel-Sondierungen

Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Der SPD-Parteivorstand, der Länderrat der Grünen und der Bundesvorstand der FDP haben zugestimmt.

Wie fällt seine Bilanz als Parteivorsitzender aus?

Walter-Borjans war 2019 gemeinsam mit Saskia Esken bei den SPD-Mitgliedern als Sieger einer aufwendigen Kandidatenkür hervorgegangen. Der frühere NRW-Finanzminister und die bis dahin einer breiteren Öffentlichkeit unbekannte Abgeordnete hatten in einer Stichwahl im November 2019 die Mitbewerber Olaf Scholz und die Brandenburger Politikerin Klara Geywitz aus dem Feld geschlagen.

Die SPD war damals in einem harten Richtungsstreit und innerlich zerrüttet. Diese Gräben wurden geschlossen, geeint stand die Partei hinter ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz – mit Erfolg. "Sein Ziel, die Partei auf Kurs zu bringen, hat er erreicht", kommentierte Frank Capellan (29.10.2021). Als Walter-Borjans zusammen mit Esken den Parteivorsitz übernahm, stand die Partei in Umfragen unter 15 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde die SPD stärkste Kraft mit 25,7 Prozent.

"Er hat diese Brücke gebaut in eine Zukunft für die SPD unter einem sozialdemokratischen Bundeskanzler", würdigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich Walter-Borjans im Deutschlandfunk.

(imago/F. Kern/Future Image)Bärbel Bas (SPD) ist neue Bundestagspräsidentin

Als dritte Frau in der Geschichte der Republik wurde die SPD-Politikerin Bärbel Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt. Bei den Stellvertreterposten stellt die AfD zunächst weiterhin keinen Vizepräsidenten.

Walter-Borjans sei "sicherlich jetzt als Parteivorsitzender keiner, der mit in die Geschichte eingeht", sagte der Politikwissenschaftler Uwe Jun (29.10.2021) im Deutschlandfunk. Es habe in der Geschichte der Sozialdemokratie selbstverständlich bedeutsamere Parteivorsitzende gegeben. Aber insgesamt könne man sagen "es ist gelungen, dass die SPD tatsächlich als einheitlicher Akteur im Wahlkampf angetreten ist". Auch weil das wohl zur Kanzlerschaft von Olaf Scholz führen werde, werde die SPD die Amtszeit Norbert Walter-Borjans positiv in Erinnerung halten.

Wer sind potenzielle Laschet-Nachfolger?

Zuerst muss die SPD entscheiden, ob es einen oder zwei Parteivorsitzende geben soll. Laut Satzung könnte die SPD wieder zu einer einfachen Spitze zurückkehren. Das gilt in der Partei allerdings nicht als Präferenz. "Dass die SPD noch einmal vom Prinzip der Doppelspitze zurückgeht, das wage ich doch sehr zu bezweifeln", sagte der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke (29.10.2021) im Deutschlandfunk.

Walter-Borjans selbst hat keine Namen für Nachfolgerinnen oder Nachfolger genannt – aber dennoch eine klare Ansage gemacht: Die bisherige Arbeitsteilung - Parteivorsitz auf der einen und Regierungsamt auf der anderen Seite - habe sich bewährt, sagte der scheidende SPD-Vorsitzende. Ein Regierungsmitglied als Parteichef sei schließlich notwendigerweise immer auch ein Stück Regierungssprecher. Auch der SPD-Politiker Ralf Stegner unterstützt diese Trennung. Sie stärke die "dauerhaft notwendige Orientierungsfunktion der sozialdemokratischen Parteiführung", sagte er dem "Handelsblatt".

Passend dazu bekräftigte Olaf Scholz am Freitag (29.10.) am Rande des G20-Gipfels in Rom, dass er die Parteispitze nicht erneut anstrebe. "Es ist für mich (...) klar, dass ich mich auf das konzentriere, wofür ich von den Bürgerinnen und Bürgern den Auftrag bekommen habe, nämlich eine Regierung zu bilden und der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", sagte er.

Mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz:

Ko-Parteichefin Saskia Esken, die bisher im Team mit Walter-Borjans die SPD geführt hat, hatte noch vor der Bundestagswahl Interesse an einer weiteren Amtszeit erkennen lassen. "Für mich kann ich sagen, ich habe noch eine Agenda vor mir", hatte Esken im August in einem Interview gesagt. Nun dankte die Baden-Württembergerin Walter-Borjans: "Lieber Norbert, ich bin Dir unendlich dankbar für die gemeinsame Zeit!" Zu einer möglichen Kandidatur im Dezember hat Esken sich hingegen nach der Rücktrittsankündigung noch nicht geäußert.

Esken wird auch als Digitalministerin in einer neuen Ampelkoalition gehandelt (29.10.2021). Sollte die SPD Regierungsämter und Parteivorsitz weiter getrennt halten wollen, müsste Esken sich entscheiden. Es sprächen aber auch weitere Gründe gegen eine Kandidatur von Esken, meint der Politikwissenschaftler von Lucke. Esken, die zu Impulsivität neige, habe Walter-Borjans dringend als empathische Ergänzung gebraucht. Die vermittelnde Rolle könne möglicherweise Rolf Mützenich an ihrer Seite übernehmen, es sei aber wahrscheinlicher dass Esken einen Ministerposten anstrebe. Mützenich wird als Fraktionschef ohnehin stark ausgelastet sein.

(dpa)Claudia Roth: "Der Bundestag wird ein bisschen weiblicher"

Dass mit Bärbel Bas die dritte Frau in der Geschichte des Bundestags in das Amt der Bundestagspräsidentin gewählt wird, nannte die bisherige Vize-Präsidentin Claudia Roth (Bündnis 90 /Die Grünen) ein wichtiges Signal.



Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, unter dessen Leitung die SPD-Wahlkampagne die Partei zum Sieg führte, gilt als Kandidat. Der Niedersache ist allerdings auch als Verteidungsminister im Gespräch. Klingbeil sei sehr gut im Duo mit Manuela Schwesig denkbar, meint der Politikwissenschaftler von Lucke. Als fulminante Wahlsiegerin in Mecklenburg-Vorpommern habe Schwesig sich für noch Größeres empfohlen, kommentierte auch Frank Capellan (29.10.2021). Sie habe zudem stets sehr gut mit Scholz zusammengearbeitet. Und mit 47 Jahren sei sie jung genug, um irgendwann selbst eine Kanzlerkandidatur anzustreben.

Auch der frühere Juso-Chef und SPD-Vize Kevin Kühnert wird immer wieder genannt, gilt aber manchen in der Partei noch mangels weiterer früherer Ämter als zu unerfahren. Es könne aber gut sein, dass es Druck aus der Fraktion geben werde, eine stärker nach links orientierte Parteiführung zu wählen, sagte der der Politikwissenschaftler von Lucke im Deutschlandfunk. Schließlich seien ein Viertel der SPD-Bundestagsabgeordneten Jusos. Sollte Esken, die als stark links gilt, nicht erneut antreten, könne das Druck auf Kühnert aufbauen, selbst zu kandidieren.

(Quellen: Frank Capellan, dpa, pto)