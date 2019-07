Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr Rüstungsexporte im Wert von 5,3 Milliarden Euro genehmigt und damit mehr als im gesamten Vorjahr. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Nouripour hervor.

In den vergangenen drei Jahren war das Exportvolumen kontinuierlich zurückgegangen und lag 2018 bei 4,8 Milliarden Euro. In der Rangliste der wichtigsten Empfängerländer stand im ersten Halbjahr Ungarn mit 1,76 Milliarden Euro an Nummer Eins vor Ägypten und Südkorea.