Der türkische Präsident Erdogan verhandelt nach eigenen Angaben mit seinem US-Kollegen Trump über den Kauf amerikanischer Patriot-Raketen.

Erdogan sagte in Ankara, es habe dazu bereits ein erstes Telefonat gegeben. Bei der kommenden UNO-Generalversammlung in New York werde er mit Trump weitere Details verhandeln. Der Staatschef sprach von einer persönlichen Verbundenheit mit dem US-Präsidenten, die dazu beitragen könne, den derzeitigen Streit wegen der russischen Raketen in der Türkei zu überwinden.



Die Türkei hatte im Juni das russische System S-400 gekauft. Daraufhin schlossen die USA den Nato-Partner von ihrem Kampfjet-Programm F-35 aus. Washington befürchtet, dass Russland sonst Zugang zu geheimen Daten erhalten könnte.