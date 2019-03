Der rüstungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Post, hält Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien für moralisch nicht vertretbar.

Deswegen müsse am Exportstopp für Rüstungsgüter festgehalten werden, sagte Post im Deutschlandfunk (Audio). Außerdem hätten sich die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag darauf verständigt, keine Waffen für am Jemen-Krieg beteiligte Länder zu liefern. Saudi-Arabien gehöre dazu. Zudem verletze das Land Menschenrechte.



Der noch bis zum 9. März gültige Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien soll nach einem „Spiegel“-Bericht zunächst um weitere zwei Wochen verlängert werden. Das Ausfuhrverbot war nach der Tötung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Khashoggi erklärt worden und ist seit Oktober in Kraft. Frankreich und Großbritannien kritisieren Deutschlands Vorgehen, weil davon auch Gemeinschaftsprojekte betroffen sind.