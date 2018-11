Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neue taktische High-Tech-Waffe getestet.

Staatliche Medien meldeten, Präsident Kim Jong Un habe den Versuch in der Forschungsakademie für nationale Verteidigung verfolgt. Die Waffe werde die Verteidigungsfähigkeit Nordkoreas und die Kampfkraft seiner Armee stärken, hieß es weiter. Um welche Art von Waffe es sich gehandelt haben soll, wurde nicht gesagt. - Ein Waffentest könnte die diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Nordkorea beeinflussen, die seit dem Treffen von US-Präsident Trump und Kim in Singapur im Juni ins Stocken geraten sind. Die USA fordern von der Führung in Pjöngjang konkrete Schritte zur vollständigen atomaren Abrüstung. Nordkorea pocht hingegen darauf, dass die Vereinigten Staaten zunächst einem formalen Friedensschluss zustimmen. Der Koreakrieg war 1953 nur mit einem Waffenstillstand beendet worden.