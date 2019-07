Der US-Kongress hat ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft mit Saudi-Arabien blockiert.

Nach dem US-Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus in Washington gegen die geplante Waffenlieferung im Umfang von etwa acht Milliarden Dollar an Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien. Es wird allerdings damit gerechnet, dass Präsident Trump die Entscheidung mit einem Veto aufheben wird.



Trump hatte den Kongress bei der Entscheidung für das Geschäft umgangen. Die Regierung begründete das damit, dass die Lieferungen wegen der Aktivitäten des Iran in der Region dringend erforderlich seien. - Die USA und Saudi-Arabien sind traditionell Verbündete. Aber seit der Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi wird die Kritik an Riad auch in den USA lauter.