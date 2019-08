Die USA liefern 66 F-16-Kampfflugzeuge an Taiwan.

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, billigte Präsident Trump das Rüstungsgeschäft. Es hat einen Wert von acht Milliarden Dollar. Weiter hieß es, das Geschäft sei im nationalen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interesse der USA und helfe Taiwan beim Aufbau seiner Verteidigungsfähigkeiten. Das grundlegende militärische Gleichgewicht in der Region werde dadurch nicht verändert.



China hat die geplante Lieferung als schwere Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten kritisiert und mit nicht näher genannten Gegenmaßnahmen gedroht. Peking sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die eines Tages wieder mit dem Festland vereinigt werden soll.