Der scheidende Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, hat die Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen gefordert.

Die Chance auf eine schnelle Luftunterstützung für deutsche Soldaten im Gefecht sei sinnvoll, sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im Ernstfall sei dies vielleicht besser als auf angeforderte Kampfhubschrauber oder Jagdbomber warten zu müssen. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann plädierte dafür, bewaffnete Drohnen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus einzusetzen. So könnten Angriffe frühestmöglich abgewehrt werden, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Unions-Verteidigungsexperte Otte sagte der Rheinischen Post, die Bewaffnung von Drohnen sei für ihn ethisch, völkerrechtlich und politisch geboten.



Experten, Vertreter der Zivilgesellschaft sowie Mitglieder der Bundestagsfraktion beraten heute in einer öffentlichen Anhörung über das Thema. Damit will das Verteidigungsministerium eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, derzufolge die Entscheidung über eine Bewaffnung mit Drohnen erst nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung getroffen werden soll.