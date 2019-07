SPD-Generalsekretär Klingbeil hat Forderungen von Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer nach einer

Eine Aufrüstung der Truppe nach den Vorstellungen von US-Präsident Trump werde es mit der SPD nicht geben, sagte Klingbeil dem Deutschlandfunk. Seine Partei wolle nicht Trumps Verteidigungsphantasien erfüllen. Deutsche Soldaten sollten vernünftig vorbereitet und ausgestattet in Auslandseinsätze gehen. Dafür müsse das Geld da sein, und dafür sollte es eine moderate Erhöhung des Verteidigungsetats geben. Klingbeil betonte, Kramp-Karrenbauer müsse sich jetzt intensiv um Sacharbeit bemühen. Ihre Vorgängerin von der Leyen habe etwa mit der Berateraffäre ein großes Chaos in der Truppe hinterlassen.



Zuvor hatte Kramp-Karrenbauer eine konstante Steigerung der deutschen Rüstungsausgaben gefordert. Man habe dem Nato-Ziel, die Ausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent zu erhöhen, eine klare Zusage gegeben, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

"Viele vernünftige Demokraten unter den Soldaten und Soldatinnen"

Klingbeil betonte darüber hStephanie Baczyk ist die erste Frau im Kommentatoren-Team der „Sportschau“ für die Fußball-Bundesliga.



inaus, das Verhältnis zwischen der Truppe und von der Leyen sei zerrüttet gewesen. Es habe große Vertrauensverluste gegeben. Es sei ein Fehler gewesen, die Bundeswehr unter Generalverdacht zu stellen. Es gebe viele vernünftige Demokraten unter den Soldaten und Soldatinnen, die pauschal verdächtigt worden seien. Von der Leyen hatte der Bundeswehr nach mehreren Fällen von Rechtsextremismus ein Haltungsproblem bescheinigt.