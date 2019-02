Bundesverteidigungsministerin von der Leyen warnt davor, in Rüstungsfragen in die Zeit des Kalten Krieges zurückzufallen.

Hintergrund ist die Debatte um den Abrüstungsvertrag INF aus dem Jahr 1987, aus dem sowohl die USA als auch Russland aussteigen wollen. Leyen sagte dazu, in der Nato sei man sich einig darüber, dass man die einfachen Antworten der 70-er und 80-er Jahre nicht auf die heutige Zeit übertragen könne. Vielmehr brauche man neue Antworten und neue Lösungen. In dem Streit hatte Russland zuletzt die Europäer vor einer möglichen Konfrontation gewarnt. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, Europa werde bei einer Stationierung von US-Raketen zum Austragungsort des Konflikts. Das Ende des Vertrages werde weitreichende Auswirkungen auf die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur haben, hieß es weiter.