Die Bundesregierung hat eine umstrittene Rüstungslieferung an die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt.

Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf ein Schreiben von Wirtschaftsminister Altmaier an den zuständigen Bundestagsausschuss. Demzufolge geht es um Stromaggregate für ein Luftabwehrsystem. Der Bundessicherheitsrat habe den Export gebilligt.



Die Genehmigung gilt als heikel, weil die Vereinigten Arabischen Emirate in den Jemen-Krieg involviert waren. Sie kämpften dort lange an der Seite Saudi-Arabiens gegen die Huthi-Rebellen. Union und SPD hatten 2017 in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, keine Rüstungsgüter mehr an Staaten zu liefern, die unmittelbar an dem Krieg beteiligt sind.