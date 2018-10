Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr 2018 Rüstungsexporte im Wert von 1,54 Milliarden Euro an Drittstaaten genehmigt.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums entfiel der größere Anteil auf Staaten, die nicht der EU oder NATO angehören. An Bündnispartner genehmigte Deutschland Rüstungsexporte mit einem Volumen von 1,03 Milliarden Euro. Der Gesamtwert ist damit im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um rund eine Milliarde Euro gesunken. Zur Begründung wurde auf eine restriktive Genehmigungspraxis verwiesen.



Der vom Bundeskabinett behandelte Halbjahresbericht weist für Saudi-Arabien, das wegen des Falls Khashoggi verstärkt in der Kritik steht, insgesamt fünf Genehmigungen im Wert von 162 Millionen Euro aus. Vorerst werden keine weiteren mehr erteilt. Ob bereits genehmigte Lieferungen noch stattfinden, soll geprüft werden.



Der Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss des Bundestages, Neu, plädiert dafür, auch bereits genehmigte Rüstungsexporte an Saudi-Arabien zu stoppen. Er sagte im Deutschlandfunk, es wäre besser, den deutschen Werften Entschädigungen zu zahlen, anstatt Patrouillenboote an Riad für den Jemen-Krieg zu liefern. Neu verwies auch auf die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Es gehe nicht nur um den getöteten Journalisten Khashoggi, der im saudischen Konsulat in Istanbul getötet wurde. Neu betonte, Saudi-Arabien sei eine Diktatur.