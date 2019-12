Die evangelische und die katholische Kirche haben die Rüstungsexporte der Bundesregierung in die Türkei kritisiert.

Sie werfen Bundeskanzlerin Merkel vor, beim angekündigten Lieferstopp von Waffen an die Türkei nicht Wort gehalten zu haben. Deutschland habe danach trotzdem innerhalb weniger Wochen vier Mal Waffen in das Land geliefert, hieß es bei der Vorstellung des Berichts in Berlin. Man befürchte, dass diese Waffen bei der umstrittenen türkischen Militäraktion in Nordsyrien eingesetzt würden. Die Kirchen forderten restriktivere Waffenexportgesetze in Deutschland und stärkere Kontrollen in Europa. Nach ihren Angaben haben die weltweiten Rüstungsexporte zwischen 2014 und 2018 im Vergleich zu den vorherigen fünf Jahren um 7,8 Prozent zugenommen.