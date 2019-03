Rüstungsexporte an Saudi-Arabien

Die Bundesregierung hat den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um sechs Monate verlängert. Er gilt damit bis zum 30. September, teilte Regierungssprecher Seibert nach einer Sitzung des Bundessicherheitsrats in Berlin mit.

Für diesen Zeitraum würden grundsätzlich keine Neuanträge genehmigt, betonte Seibert. Der geheim tagende Bundessicherheitsrat war am Abend im Kanzleramt zu einem weiteren Treffen zusammengekommen, nachdem das Gremium gestern keine Einigung erzielt hatte. Die Regierung hatte nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Kashoggi einen Exportstopp verhängt, der am Wochenende abgelaufen wäre.