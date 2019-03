Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat die SPD aufgefordert, sich grundsätzlich zu Rüstungsexporten zu positioniern.

Wer Ausfuhren von Rüstungsgütern um jeden Preis verhindern wolle, müsse ehrlich sagen, dass er diese Industrie in Deutschland nicht wolle - und dies dann auch den betroffenen Firmen und Arbeitnehmern erklären, sagte Kramp-Karrenbauer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Frankreich drängt die Bundesregierung, die deutschen Regeln für Waffenexporte in Drittstaaten zu lockern. In der SPD und in Teilen der Opposition stößt das auf Kritik, weil deutsche Rüstungsgüter in Krisengebieten zum Einsatz kommen könnten.