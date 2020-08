Deutsche Unternehmen haben sich am Aufbau einer türkischen Drohnen-Flotte beteiligt.

In den Jahren 2009 bis 2018 habe die Bundesregierung insgesamt 33 Genehmigungen für die Lieferung von entsprechenden Gütern und Bauteilen erteilt, erklärte das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Insgesamt hätten die Exporte einen Umfang von rund 13 Millionen Euro, hieß es weiter. Über die Größe der türkischen Drohnenflotte gibt es keine Angaben. Die türkischen Streitkräfte setzen nach eigenen Angaben verschiedene Aufklärungs- aber auch Kampfdrohnen ein.



Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien im Oktober 2019 hatte die Bundesregierung einen teilweisen Stopp der Rüstungsexporte in die Türkei beschlossen. Er gilt allerdings nur für Waffen und andere militärische Geräte, die in Syrien eingesetzt werden.