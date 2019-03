Frankreich dringt bei europäischen Rüstungsprojekten auf gemeinsame Exportrichtlinien.

Verteidigungsministerin Parly sagte der Zeitung "Ouest-France" und der Funke Mediengruppe, in dem Moment, in dem man Programme für die Militärausstattung beginne, sei es notwendig, sich auf stabile Regeln über die künftige Exportfähigkeit der Ausrüstungen zu einigen. Sie reagierte damit auf die Haltung der Bundesregierung, keine Rüstungsgüter mehr nach Saudi-Arabien zu liefern. Von der Entscheidung sind auch Gemeinschaftsprojekte wie der Eurofighter betroffen.



Aus der Union werden Stimmen nach einem Ende des Exportstopps für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien laut. Fraktionsvize Wadephul sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, CDU und CSU wollten die Ausfuhr von Küstenschutzbooten in jedem Fall genehmigen. Die SPD hingegen will das Embargo um weitere sechs Monate verlängern. Ende 2018 hatte die Bundesregierung entschieden, vorerst keine Rüstungsgüter mehr an Riad zu liefern. Hintergrund waren die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Khashoggi sowie der Jemen-Krieg.