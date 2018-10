Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff hat die Entwicklung einer europäischen Haltung zur Kontrolle von Rüstungsexporten als eine der großen Aufgaben der kommenden Jahre bezeichnet.

Lambsdorff sagte im Deutschlandfunk, es gebe zwar bereits ein gemeinsames Papier in der EU. Dieses sei allerdings nicht rechtsverbindlich und müsse als Grundlage für weitere Gespräche dienen. Lambsdorff wertete es positiv, dass die Bundesregierung vorerst keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien mehr genehmigen will. Auf eine Zusammenarbeit könne aber nicht verzichtet werden - wegen Saudi-Arabiens Bedeutung als Gegengewicht zum Iran, so der FDP-Bundestagsabgeordnete.



Die SPD-Politikerin Schwan bezeichnete Frankreichs Haltung in der Frage als nicht vertretbar. Präsident Macron hatte Forderungen nach einem Embargo wegen des Falls Khashoggi gestern als "reine Demagogie" abgetan. Wenn man in der internationalen Politik das Spannungsfeld zwischen Moral und Realpolitik aufhebe, sei man als Demokratie verloren, sagte Schwan im Deutschlandfunk. Auch Spanien und Großbritannien lehnen ein Embargo ab.