In der Frage des Rüstungs-Export-Stopps für Saudi-Arabien gibt es offenbar noch keine Entscheidung.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hat sich der Bundessicherheitsrat in seiner geheimen Sitzung nicht über eine mögliche Verlängerung einigen können. Die Gespräche würden nun zunächst zwischen den Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD weitergeführt. Anschließend werde sich der Bundessicherheitsrat erneut mit dem Exportstopp beschäftigen.



Die SPD-Bundestagsabgeordnete Mattheis hatte im Vorfeld der Sitzung ihre Partei dazu aufgerufen, an der im Koalitionsvertrag vereinbarten, restriktiven Rüstungspolitik festzuhalten. Es dürften keine Waffen an Länder geliefert werden, die direkt am Jemen-Krieg beteiligt seien, sagte Mattheis im Deutschlandfunk. Saudi-Arabien gehöre dazu.