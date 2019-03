In der Debatte um eine Lockerung der deutschen Rüstungsexport-Richtlinien spricht sich Außenminister Maas für eine Beibehaltung der zurückhaltenden Praxis aus.

Die deutsche Politik sei in dieser Frage restriktiv, und das werde auch in Zukunft so bleiben, sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel am Sonntag". So sei der Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien nicht nur wegen des Mordes an dem Journalisten Khashoggi verhängt worden. Auch wolle man Druck auf Riad ausüben, zu einem Friedensprozess für den Jemen beizutragen. Ob wieder Rüstungsgüter geliefert werden könnten, hänge davon ab, wie sich die Dinge dort weiter entwickelten. Dagegen hatten sich die Unionsparteien in der Großen Koalition für Lockerungen ausgesprochen.



Partner wie Frankreich und Großbritannien dringen darauf, gemeinsame europäische Rüstungsprojekte wie den Eurofighter von dem Exportstopp auszunehmen. Deren Auslieferung wird ebenfalls blockiert, weil sie deutsche Bauteile enthalten.