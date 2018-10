Saudi-Arabien ist in diesem Jahr bisher der zweitbeste Kunde der deutschen Rüstungsindustrie. In den ersten drei Quartalen erteilte die Bundesregierung demnach Exportgenehmigungen im Wert von rund 416 Millionen Euro.

Das geht aus Antworten des Wirtschaftsministeriums auf Anfragen aus den Reihen der Links- und der Grünen-Fraktion hervor. Nur nach Algerien wurden demnach mit gut 741 Millionen Euro Rüstungslieferungen in größerem Umfang genehmigt. Die Exporte sind unter anderem wegen der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien und der Beteiligung des Königreichs am Jemen-Krieg umstritten. Zudem steht Riad derzeit wegen des Verschwindens des Journalisten Khashoggi unter internationalem Druck.