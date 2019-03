Die Bundesregierung hat nach Angaben ihres Sprechers Seibert noch keine Entscheidung über eine Verlängerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien getroffen.

Zugleich erklärte Seibert in Berlin, es würden intensive Gespräche über das Thema geführt. Dieses steht heute auch im Mittelpunkt einer Sitzung des geheim tagenden Bundessicherheitsrats. - Die SPD-Bundestagsabgeordnete Mattheis rief ihre Partei dazu auf, an der im Koalitionsvertrag vereinbarten Rüstungsexport-Politik festzuhalten. Das Regierungsbündnis habe sich etwa darauf verständigt, keine Waffen an Länder zu liefern, die direkt am Jemen-Krieg beteiligt seien, sagte Mattheis im Deutschlandfunk. Saudi-Arabien gehöre dazu. Der Exportstopp müsse zudem auch für europäische Gemeinschaftsprojekte gelten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland meldet, ist die SPD anders als bisher inzwischen bereit, bestimmten Waffenlieferungen etwa an Saudi-Arabien zuzustimmen.